文化部：挹注資源 強化國家電影中心發展

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文化部長鄭麗君今天出席與新北市政府合作籌建國家電影中心的簽約儀式時強調，文化部重視國家電影記憶與電影文化，將挹注資源，強化國家電影中心發展。

文化部長鄭麗君今天與新北市長朱立倫簽署合作，新北市政府將於新莊副都心地區優先興建國家電影中心，進駐所需映演、展覽、圖資閱覽及行政等場館空間，協助電影中心落實電影保存與文化推廣的核心任務。

鄭麗君表示，國家電影中心的硬體館舍籌建研議10餘年，歷經多年努力，終於正式啟動，期待能透過雙方所建立的合作與推動機制，強化國家電影中心功能空間，發揮電影藝術文化的策劃、教育、推廣、交流與籌辦影展等基礎任務。

文化部指出，未來新北市政府將負責建物工程的規劃、設計與興建，文化部則負責國家電影中心進駐空間的內部裝修工程、專業設備建置及後續營運。雙方並將與國家電影中心共同組成籌備小組推動整體規劃與興建。

鄭麗君表示，文化部除了協助電影中心解決目前行政空間的硬體問題，也正積極協調合宜用地建置片庫，同時將加速研議組織法制化，推動國家電影中心轉型為行政法人，以聚集更多的資源與能量進行國家電影文化的承續與推進。

另外，文化部也新增4年預算新台幣2億餘元，自106年起辦理「國家電影資產保存及文化推廣計畫」，期待能強化國家電影中心的文化涵養能量，並在進駐新片庫之前能先行改善典藏環境。1050909

(中央社)