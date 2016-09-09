「新光─旗津」航線 賴瑞隆促10月復航

我要評比

立委賴瑞隆推動推動「新光碼頭─旗津」航線今年十月復航，盼提升亞洲新灣區觀光效益。（柯宗緯翻攝）

「新旗航線」復航有望！立委賴瑞隆昨日邀中央地方政府研議，由交通部觀光局補助市府，推動「新光碼頭─旗津」航線今年十月復航，未來搭配捷運、輕軌運具，串聯展覽館、總圖、夢時代、大魯閣、旗津、駁二，將形成港區環狀觀光遊程，提升新灣區觀光效益！

賴瑞隆日昨邀集交通部觀光局、交通部航港局、臺灣港務公司、高雄市政府交通局觀光局等召開協調會，針對「新光─旗津」航線，要求交通部觀光局補助市府，以專案方式補助促使復航，並加強全台行銷，讓捷運、輕軌、渡輪新旅遊成為秋冬最夯玩法，也串聯夢時代、大魯閣、台鋁MLD、展覽館、總圖等灣區最大商機，也獲得與會交通部觀光局許主龍處長的大力支持。

賴瑞隆指出，「新光碼頭至旗津輪渡站」航線全長2.91公里，於103年9月開航、104年2月停航，過去因缺乏完善交通接駁及觀光資源，降地遊客搭乘意願，導致營運虧損。

但隨著亞洲新灣區周邊重大公共建設已陸續完工，輕軌今年7月也通車至C8-高雄展覽館站，若中央地方政府共同合作，恢復此一潛力航線，將可帶動輕軌、渡輪商機，並串聯周邊公共建設、新興商場、地方文史景觀、漁村海岸風景及文創據點等豐富觀光資源，形成一條環狀旅遊動線。

賴瑞隆強調，旗津一年觀光旅次高達800萬人，城市觀光資源行銷不應僅侷限於「旗后─哈瑪星」單點玩法，交通部觀光局、市府觀光局應整體性思考，盤整高雄城市觀光、交通建設資源，擴大亞洲新灣區觀光商機。

未來，新前鎮輪渡站於2017年底完工後，將可形成前鎮、新光碼頭、駁二、哈瑪星、旗津、中洲環狀觀光據點，也可藉此提升捷運、輕軌整體載客量，舒緩「旗后─鼓山」旅遊旺季的觀光人潮，提供更優質的旅遊環境。

賴瑞隆表示，高雄是國際港灣城市的典範，從市容綠美化、水岸輕軌開通串聯周邊重大建設至亞洲新灣區計畫，一路推動著高雄城市轉型進步，展現海洋城市的潛力。未來，賴瑞隆會持續督促中央與地方共同合作，投入更多資源在新灣區的推展，以創造更大的觀光文創新商機。

(中時)