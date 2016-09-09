埔里紙鎮創意業者取經 活化在地產業
埔里的手工紙產業曾經盛極一時，南投縣政府「紙創意產業整合行銷計畫」，本月7、8日帶領埔里業者前往北部文創產業觀摩，希望吸取成功經驗，再創造「埔里紙鎮」的風華。
參訪團來到全國唯一沒有連鎖便利商店的新竹縣峨眉鄉，退休公務員姜信鈞為了一位罹患憂鬱症的朋友蓋了一座窯，從一位完烘焙門外漢，到成立「野山田工坊」，將鄉內的最大宗的農產桶柑做成果醬，製作人稱療癒麵包的窯烤麵包，皆相當受到歡迎，解決了桶柑過剩的問題，還增加在地就業機會，活化閒置已久的峨眉天主堂。
團員們還來到擁有百年歷史的峨眉茶行，第四代老闆徐乾富為發揚俗稱東方美人茶的白毫烏龍茶，斥資打造寬敞明亮的新會館，不斷創新袋茶DIY新體驗。讓峨眉茶行能在其他強勁的茶區中異軍突起。
南投縣政府的「紙創意產業整合行銷計畫」，以「紙藝巷」、「紙市集」、「紙聚落」、「紙學院」、「紙遊程」、「紙文化節」等六大策略，進行串聯整合，並研擬加值傳統產業、促進產業轉型、及節慶活動舉辦，透過數位行銷發展觀光產業，型塑「埔里紙．鎮」的目標概念。
(中時)
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