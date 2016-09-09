高市工務局輔導有成 衛生局響應綠能光電

高雄市政府工務局於今年4月起，展開本市各行政區衛生所建物設置太陽光電初步現勘行動，也同時觸動市府衛生局對發展綠色能源政策的重視，開始對其所屬轄管的衛生所及相關建物進行調查。衛生局透過工務局與太陽光電公會專業人員的協助，全力進行閒置屋頂可設置太陽能光電板的評估，並預計三年內完成招租設置計畫。

由於本市日照時數充足，加上台電躉購費率機制，對光電系統廠商則有獲利又能參與綠能政策誘因，因此為打造「高雄之光宜居之城」，衛生局今年下半年著手進行屋頂光電廠商招攬及租借場地流程；預計這三年內可完成19處衛生所設置，其租金不但可為公部門挹注財源，又可為市民能提供舒適的就診環境。

工務局表示，衛生局計劃於今(105)年可完成林園、燕巢、六龜等3處衛生所場地出租太陽光電板設置，106年預計於湖內、永安、田寮、鳳山第二衛生所等4處設置，最後107年則為阿蓮、美濃、那瑪夏、路竹、楠梓、鼓山、內門、茂林、三民、小港、甲仙、前鎮等12處衛生所招商設置，計約有400峰瓩總設置容量。

衛生局人員說，由於衛生單位有衛生基金機制，租金所得單位可自行運用，無似一般公務機關收入有繳庫束縛，所以高雄市政府衛生局統籌辦理發包光電招租外，其餘場地租金所得仍回歸各設置光電的衛生所運用。

另外設置光電的鋼骨棚架高度，因中央法規放寛可達3公尺以下，不但解決衛生所建物漏水悶熱問題，又增加一處休憩的空間，完成後可由衛生所同仁布置運用；公務忙錄之餘，頂樓棚架下來個拈花惹草或小啜幾口溫暖的咖啡，無異是光電設置效益另外的幸福。

工務局再表示，為就近服務市民，該局於四維行政中心一樓建管處有設置太陽光電申設窗口，如對建築物申設太陽光電設施請照、補助、設置困難或相關法規疑義須解決，或有意接受專案輔導的社區或建商新開發案要裝設太陽光電，歡迎向該局提出申請。請洽工務局建管處太陽光電服務窗口陳小姐(07-3368333轉5348)，或第四課(07-3368333轉3995)。

(中時)