距地球僅50光年 美發現「鑽石星球」
美國哈佛－史密松天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）發現距地球僅50光年（light-year）距離的「鑽石星球」，該星球直徑約2,500英里（約4025公里）大小、和太陽的體積相似。此次的發現讓天文研究人員找到證據，真實證明我們的太陽終將成為太空中一粒「大鑽石」。
據英國每日快報（The Daily Express）報導，美國哈佛－史密松中心證實發現一顆碳晶體（crystallized carbon）結構的星球，又稱「鑽石星球」。該星球直徑為2,500英里、位在地球約50光年的距離，如照鑽石的單位克拉（carats）計算，大概是10x10的33次方克拉之多。
「大鑽石」以前曾是顆和太陽一樣大的星球，在正式編號上被稱為BPM 37093。這個鑽石屬於白矮星（white dwarf），屬於中、低質量恆星演化階段的最終產物，它們經過過去如太陽一樣的紅巨星（Red giant）階段後，最後當沒有足夠質量後萎縮成碳和氧組成的白矮星。白矮星形成之初表面溫度極高，此時就容易將碳元素變成鑽石結晶。
資深太空學家表示，這次的發現可以讓我們更深入理解恆星變成白矮星的祕密，據我們的研究，目前在紅巨星階段的太陽，將會在50億年後迎來轉變、而在變化後的20億年間逐漸降溫成一顆太陽系中的「新鑽石」。他最後還強調，「我們的太陽終將成為永久的鑽石。」
(中時電子報)
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