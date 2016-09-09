科技部長楊弘敦籲 學習荷蘭冒險犯難

我要評比

科技部長楊弘敦期許台灣學習荷蘭冒險犯難精神，朝向智慧、低碳、健康、永續發展。（柯宗緯攝）

科技部長楊弘敦今天(9日)在南方領袖教育學院講座中表示，台灣應該學習荷蘭冒險犯難精神及身處大國夾殺之下的生存之道；他表示，科技部將致力推動創新、研發及支援新創產業，讓臺灣朝向智慧，低碳，健康及永續發展。

楊弘敦主講「我國科技發展現況與展望」，他表示，科技部將面對社會問題規劃推動解決方案，致力躍升科研競爭力，推出科研4.5；創新研發，支援新創產業，並修訂法規營造有利研發環境，拓展國際網絡，善用矽谷創業環境；配合產業政策，型塑新特色園區，並以共享精神，發揮資源最大效益，升級災防情資管理技術，強化我國抗災能力等。

講座在國立科工館舉行，行政院南部聯合服務中心執行長黃義佑主持，社會菁英350人聆聽，提問踴躍，氣氛熱絡。黃義佑擔任國立中山大學總務長時，楊弘敦是中山大學校長，黃義佑說，落實蔡總統「五加二產業」執行，引領我國科技發展的科技部更顯重要性。

楊弘敦說，臺灣人口、地理等各方面條件類似荷蘭，面臨大國夾殺，生存之道應有荷蘭思維，台灣人不能怕山怕海，要有冒險犯難精神，才比較能活命。

他指出，美國人種薈萃，其中華人與猶太人表現最好，前者行業多科學家、工程師及醫生，後者行業多律師、會計師及銀行家，前者賺錢擅長「解決問題」，即「你出題，我答題」，後者擅長「製造問題」，也就是製造需求；楊弘敦說，創新想問題，價值比較高。

他表示，第10次全國科技技術會議將在今年11月召開，主要4個議題是：創新再造經濟動能，堅實幸福安康之科技，育才競才與多元進路，強化科研創新生態體系，以落實推動五加二重點創新產業。

楊弘敦說，配合產業政策，型塑新特色園區部分，其中生技產業將建置新竹生醫園區二期標準廠房，臺大醫院生醫園區分院年底施工，完成後提供臨床轉譯研究環境；南科高雄園區則成為醫療器材與設備的研發與製造園區。

(中時)