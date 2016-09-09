內湖女童斷頭案 王嫌智商68分以中低收入戶求輕判
內湖女童小燈泡斷頭案，士林地院今天開庭審理，王姓凶手被鑑定全智商僅68分，患有思覺失調症，法官傳喚榮總精神部主治醫師劉英杰，了解王嫌罹患疾病以及犯案當時是否具有行為能力，藉以判定是否符合《刑法》減免刑條件，開庭結束前，王嫌說：「希望法官判我輕一點，我家中低收入戶，早點出獄！」王還說要與被害人家屬道歉，但法官說，家屬沒來，如果下次有來會再安排，並問王是否有吃藥。王用手指比頭部說：「吃藥很久，但藥不能吃，因為會睡不著。」訊後還押看守所。
辯護人黃致豪指出，醫師只能判決思覺失調症，但「辨識能力」、「控制能力」是法律用語，質疑劉英杰的精神鑑定報告已經逾越醫學，跨到法界做出判斷。
劉英杰回應，患有思覺失調症已經排除曾經受過腦傷、服用安毒等因素，他以為自己是「堯帝」，在他的「國度」殺人不用受到制裁，但3月28日早上，先去賣場買刀，原因是知道被捕以後，刀子會被沒收，若是用家裡的菜刀犯案，家中將無刀可用。
另外，王嫌犯案前先將機車停回家，代表他知道被捕後，機車會被扣案，家中同樣沒有機車可用。而且趴攀爬國小圍牆，看到有人，立刻有所警覺，又重新尋找下手目標，直到4歲女童出現，見年幼可欺，才會痛下殺手，才因此認定王犯案時，具有行為能力，並非受到精神病驅使而犯案。不過，劉英杰提到，再精確的醫學研究，都百分之百還原凶手犯案心境，不可能再找女童從王嫌面前經過重演一次。
(中時)
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