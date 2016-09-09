助弱勢 國泰商旅北中南同步送月餅

國泰商旅舉辦中秋慈善月餅公益活動。（業者提供）

秋節將至，國泰慈善基金會攜手國泰商旅共同舉辦2016中秋慈善月餅公益活動。9月6日至8日主辦單位準備了1千餘盒月餅，分成5個場次，在台北、新竹、雲林、台南及高雄舉行贈與儀式。

受贈的單位包括全國13個社福機構與偏鄉學校等，社福機構包含伊甸基金會、賽珍珠基金會、真善美基金會、高雄市惠川護理之家、雲林縣口湖鄉崇文婦女協會及高雄市YMCA及愛恆啟能中心(慢飛兒)。

偏鄉學校有東原國中、東原國小、東山國小、青山國小、聖賢國小與吉貝耍國小。國泰希望藉此活動可以讓需要關懷的族群提前感受中秋佳節的歡慶氛圍。

國泰商旅是2012年3月成立的年輕公司，屬於「國泰地產集團」，旗下的飯店品牌包括都會型飯店「HOTEL COZZI和逸飯店」及城市精品飯店「MADISON TAIPEI HOTEL台北慕軒酒店」。

本次國泰慈善基金會與國泰商旅，為了深植公益幼苗、潤壯慈善根基，國泰商旅也秉持「Change、Creative、Connection」的企業核心價值觀，首次合作舉辦2016中秋慈善月餅公益活動，希望藉企業形象與力量，持續推動公益活動、擴展社會關懷。

「回饋社會造福人群，促進社會祥和美滿」是國泰慈善基金會成立的宗旨，成立36年以來，整合集團資源以及管理的專業，致力於多元公益活動，而且每年提撥經費與人力，從事「慈幼福利」、「學術教育」、「社會關懷」和其他公益服務。國泰慈善基金會的志工團也走過台灣各地，來滿足不同的需求，期許達到「將愛與關懷傳遞到社會上每個角落」的目標。

國泰以企業的力量，凝聚資源、分送關愛，用心協助社會每個需要關懷的族群，同時也期望藉這次的慈善月餅公益活動，在每個角落，悉心深植公益的幼苗，撫育潤壯慈善的根基。

(中時)