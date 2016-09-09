迎開學季 君鴻酒店官網訂房享3折
歡喜迎接大學開學季！全台最高，有「高雄之窗」美譽的君鴻國際酒店，即日起至2016年12月30日止，限時限量推出官網線上訂房專案，滿足莘莘學子與家長的住房需求。每房原價NT$10,450元的豪房海景客房，官網早鳥優惠價NT$3,199元起。相當於3折的優惠讓家長節省荷包。
君鴻國際酒店表示，每個孩子都是家中的寶，在大學開學季節，中北部的大一新生家長通常都會陪同孩子到南部所就讀大學一起熟悉就學環境、協助安頓住宿及購買交通工具等事宜。為了體貼家長的長途奔波辛勞，君鴻國際酒店推出官網線上訂房，提供特惠房價優惠，好讓中北部大一新生家庭可以安心在高雄短暫停留，方便就近安排處理開學季相關事務。
<開學季官網線上訂房專案內容>
兩天一夜入住豪華海景房，官網早鳥優惠價NT$3,199起(原價NT$10,450元)
專案不含早餐，如需加購自助式早餐每客NT$400+10%(原價NT$450+10%)
此專案必需透過官網線上訂房系統訂購http://www.85sky-tower.com/
如需更進一步訊息請撥打服務專線：0809-085-085
(中時)
關鍵字：君鴻國際酒店
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