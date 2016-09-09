大湖草莓苗竊案 警方火速查獲竊嫌
目前正值草莓苗育種完成下土之際，苗栗縣大湖鄉日前傳出至少2起育苗場遭竊案，今年受到天候及病害影響，莓苗培育不易，市場每株破10元，引起宵小覬覦，大湖警分局獲報後積極查辦，9日逮到34歲楊姓男子，並找到培苗的培皿，將傳喚另名吳姓共犯到案，訊後送辦。
大湖鄉2家育苗場日前被竊1000株莓苗，莓農近日求苗若渴，苗場損失慘重，楊男向警供稱，眼見莓苗搶手所以下手行竊欲轉賣，豈知竟然找不到買家，只好看著草莓苗一天天枯死，並棄置台3線義興橋下。
草莓苗需專業照護，一旦水分或養分不足，不過2天即會枯死，警方原懷疑可能是有不肖草莓農自身莓苗不足，加上今年苗價高，因而靠竊取他人或購買來路不明的草莓苗來種，但經追查鎖定轄區有毒品、竊盜前科的楊姓男子。
楊男起初均否認，不過警方在楊男的山區工寮發現枯死草莓苗，楊才改口說與另名吳姓男子共同行竊，卻因警方查得緊，以至於莓苗無法脫手，放任枯死後趁夜倒入溪流滅證。
大湖警方在義興橋下方，發現4、50個育苗用的培皿，查扣作為證物，依竊盜罪嫌將楊男函送法辦，並傳喚吳男說明。
(中時)
關鍵字：草莓
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