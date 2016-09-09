西班牙火車出軌 至少兩人喪命

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鐵路公司與加利西亞（Galicia）自治區當局表示，一輛火車今天在西班牙西北部出軌，至少兩人死亡、數人受傷。

這輛由加利西亞維戈鎮（Vigo）開往葡萄牙的列車，是在接近奧波里尼奧鎮（O Porrino）時發生出軌意外。

加利西亞當局指有兩人喪生，但西班牙國家鐵路公司（Renfe）說，列車中有數人身亡。這輛列車車上約有60人。

2013年，一輛高速列車在聖地牙哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）附近出軌，撞上一堵水泥牆，造成大約80人喪命、另144人受傷，形成西班牙史上最嚴重的火車災難事故之一。

當時這輛列車在加利西亞軌道接近一處彎道時，速度是上限的兩倍以上。1050909

(中央社)