憂Note 7爆炸 華航復興機上禁用

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南韓三星手機Note 7發生爆炸意外，美國聯邦航空總署（FAA）昨發聲明「強烈建議」旅客勿在飛機上使用，也不得託運，華航和復興今天宣布跟進。

南韓三星Note 7手機全球傳出35起以上自燃或爆炸案例，美國聯邦航空總署（FAA）昨發聲明「強烈建議」旅客勿在飛機上開機使用Note 7手機，且也不得放在託運行李中。

民航局今天表示，已經轉達台灣國籍航空，而華航和復興2家公司今天下午也分別宣布，為維護飛航安全，旅客若持有三星Galaxy Note 7產品，需隨身攜帶且禁止託運，航程中禁止開啟電源及充電。1050909

(中央社)