蔡辰威號召請辭 林鴻道：還不至於灰心

中華奧會榮譽主席、中華田徑協會理事長蔡辰威除了自己想辭，並號召所有單項協會理事長辭職。中華奧會主席林鴻道回應，還不至於灰心，會進一步跟蔡辰威聯繫看看。

據了解，由於里約奧林匹克運動會期間風波不斷，加上本週國訓中心董事會時，內部意見不一，讓蔡辰威感到無力，除了自己想辭去田協理事長，乾脆號召所有單項協會理事長辭職。

林鴻道表示，體育界很多事情值得去改善，但還不至於灰心，「會進一步跟他（蔡辰威）聯繫看看，到底是怎樣的情況，引發他（蔡辰威）這樣的想法。」

「絕大部分協會的理事長、秘書長以及同仁等，絕大部分都盡心盡力，在付出、在貢獻」，林鴻道指出，很多協會都努力在國際總會爭取職務，讓體育在國際上發展更順利。

林鴻道認為，如網球選手謝淑薇談到的教練制度，羽球選手戴資穎引發的球員跟協會間贊助的分野線，制度總有些問題存在，但這些問題只要大家用客觀的角度來看、來改善，問題都可以解決，不要一、兩件事情就把協會的貢獻、付出給抹滅掉。1050909

(中央社)