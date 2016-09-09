黃國昌：憲政改革是建立正常國家的一步
(中央社記者陳俊華台北9日電)時代力量執行黨主席黃國昌今天拜會美國眾議院及參議院後說，台灣應該要有由下而上廣泛討論的憲政改革，以跨出建立正常國家的重要一步，並重新思考已失靈的一個中國政策。
黃國昌、時代力量黨團總召徐永明以及時代力量秘書長陳惠敏等人，在美國華府當地時間8日上午9時進入眾議院及參議院，接連拜會眾議院外交委員會主席Ed Royce議員等人，及參議院外交委員會資深幕僚，並與向來十分支持台灣的Steve Chabot議員共進午餐。
時代力量表示，經過一整天的密集拜訪及對談，除向支持台灣的美國國會議員介紹時代力量的理念及未來目標之外，最重要的是要傳遞一個清楚的訊息—「台灣人民並不接受一個中國的政策，而是要盡力達成國家正常化」。1050909
(中央社)
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