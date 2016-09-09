王道論壇 籲領導人為社會創造價值

王道巡迴論壇今天下午在彰化演藝廳登場，施振榮以「迎向未來的能力-王道一以貫之」為題演講，領導人應利用資源為社會創造價值。

由彰化縣政府指導、彰化縣工商發展投資策進會以及智榮基金會共同舉辦的「王道巡迴論壇-2016王道大未來」企業講座，下午邀請智榮基金會董事長施振榮進行演講，包括彰化縣長魏明谷、豐群集團董事長張宏嘉以及大葉大學管理學院院長羅世輝、彰化縣政府工商發展投資策進會總幹事梁志傑等人參加。

魏明谷致詞時說，舉辦論壇除了有施振榮的專題演講，還邀請來自各界的重量級專家學者，希望共同激盪企業經營管理的王道文化，拓展論壇的深度、廣度與實用性。

魏明谷表示，他也要利用論壇的機會，向大家說明彰化縣的綠能發展，台灣有36個海上風場，其中21個在彰化外海，而彰化海域較淺，非常適合開發風力發電，縣府希望在2030年打造彰化縣成為綠能城市，讓綠能產業成為未來彰化縣的施政主軸。

施振榮演講時則指出，王道就是領導人之道，所有領導人利用許多社會資源，包括人的資源及其他許多資源，因此應該要對社會創造更多價值，讓社會永續發展、生生不息，不過在過程中要注意到利益的平衡；而王道思維的精髓在於如何創造價值、共創價值，透過穩定機制永續經營，並學會掌握各種不同的機會。1050909

(中央社)