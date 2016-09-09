高雄君鴻搶中秋國慶商機 第二晚下殺2.5折

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高雄君鴻酒店搶中秋.國慶商機，第二晚下殺2.5折。（業者提供）

高雄君鴻國際酒店於中秋及國慶日連續假期9/15(四)~9/18(日)及10/8(六)~10/10(一)，響應政府鼓勵國民旅遊，在連續假期入住君鴻國際酒店，續住第2晚享定價2.5折優惠。歡迎闔家避開暑假旺季，趁9至10月秋高氣爽的時節，正是來高雄出遊的大好時機。

中秋連續假期及國慶日連假住房專案：

『豪華市景雙人房』兩天一夜NT$5,010元起(原價NT$10,890元),續住半價NT$2,505元。

『豪華市景3人房』兩天一夜NT$6,150元起(原價NT$11,935元),續住半價NT$3,075元。

『豪華市景4人房』兩天一夜NT$7,250元起(原價NT$14,430元),續住半價NT$3,625元。

以上優惠價，每日依人型贈送早餐，享健身房、游泳池、WIFI無限上網...等優惠。如需更進一步訊息請撥打服務專線：0809-085-085

(中時)