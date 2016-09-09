憂Note 7爆炸 華航復興宣布機上禁用

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華航和復興2家公司宣布，為維護飛航安全，三星Galaxy Note 7（見圖）需隨身攜帶且禁止託運，航程中禁止開啟電源及充電。（美聯社）

南韓三星手機Note 7爆炸意外頻傳，美國聯邦航空總署（FAA）昨發聲明「強烈建議」旅客勿在飛機上使用，也不得託運，華航和復興今（9）日宣布跟進。

美國聯邦航空總署（FAA）昨發聲明，「強烈建議」旅客不要在機上開機使用Note 7手機，且也不得放在託運行李中。

民航局今表示，FAA的建議已轉達我國籍航空，華航和復興2家公司今天下午分別宣布，為維護飛航安全，旅客若持有三星Galaxy Note 7產品，需隨身攜帶且禁止託運，航程中禁止開啟電源及充電。

(集團連線報導)