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花蓮午後暴雨 多處通道淹水緊急封閉

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花蓮》花蓮午後暴雨 多處淹水 緊急封閉
花蓮市與吉安鄉交界處的七腳川溪暴漲，路面與河床合而為一。（張祈攝）
花蓮》花蓮午後暴雨 多處淹水 緊急封閉
雨勢來得凶猛，地下道淹水災情頻傳。（翻攝自花蓮同鄉會）
花蓮》花蓮午後暴雨 多處淹水 緊急封閉
花蓮市德安六街涵洞為淹水常客，警方抵達現場封閉道路。（張祈攝）

花蓮午後暴雨，下午4時過後花蓮市區陸續傳出淹水災情，花蓮市中正路與三民街口、花蓮市德安六街涵洞、美崙區福容飯店等，最高水深達腰部，另外包括中原路地下道、吉安火車站旁地下道等都傳淹水災情，警方緊急封閉，避免釀災。

今天下午3時花蓮市區開始下雨，且雨勢愈來愈大，明禮路上多處水溝蓋因水勢過大被沖開，原本就排水不良的市區，更是陸續淹水，花蓮市與吉安鄉交界處的七腳川溪暴漲，已是大雨來襲必淹地點，下午4點多大水漫淹到德安六街涵洞口，警方也早已到場封鎖通道，花蓮市長魏嘉賢也前往勘察淹水情況，並緊急調派移動式抽水機處理，所幸並無傷亡災情傳出。

(中時)

關鍵字：花蓮淹水花蓮市市區災情
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