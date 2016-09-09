新竹豐邑喜來登大飯店 推出泰國美食節

新竹豐邑喜來登大飯店即日起在盛宴自助餐廳推出「味覺盛宴‧泰國美食節」，此為公主水晶球與天使雞翅。（陳育賢攝）

新竹豐邑喜來登大飯店即日起在盛宴自助餐廳推出「味覺盛宴‧泰國美食節」。（陳育賢攝）

新竹豐邑喜來登大飯店「味覺盛宴‧泰國美食節」的紅咖哩鴨。（陳育賢攝）

新竹豐邑喜來登大飯店「味覺盛宴‧泰國美食節」的緑咖哩雞。（陳育賢攝）

新竹豐邑喜來登大飯店「味覺盛宴‧泰國美食節」的紅咖哩鴨與彩色香米飯。（陳育賢攝）

品嘗美味泰國美食，五星飯店也能吃得到哦！新竹豐邑喜來登大飯店即日起至10月16日於2樓盛宴自助餐廳推出「味覺盛宴‧泰國美食節」，特別邀請習自「泰國廚藝學校」及「皇家廚房廚藝學校」的于美芮擔任顧問，並推出數10道道地泰國美食。

喜來登飯店表示，此次泰國美食節特別讓飯店西廚團隊進行廚藝交流，為饕客們帶來充滿「色香味」的道地泰式美食文化，而活動期間正逢中秋佳節烤肉旺季，周末時段賓客來到飯店，還可以品嘗到非常應景的「泰式風味烤肉」料理，機會難得。

新竹豐邑喜來登西餐行政副主廚彭俊傑表示，此次的「味覺盛宴‧泰國美食節」以泰國北、中、南各地菜系風格為主軸，呈現給消費者最多元的南洋風味。

他說，台灣民眾一般在泰式餐館吃到的泰國菜是偏屬寮國與緬甸風味的「東北菜系」，屬典型重酸辣口味，例如大家熟知的「酸辣蝦湯(Tom Yum Koong)」即是。

而位於中部的首都曼谷，是皇室所在地亦是泰國魚米之鄉，料理手法精緻偏甜，「綠咖哩雞」就是典型的中部菜。泰國南部則接近印度，菜系口味最屬濃厚，「炒螃蟹」是南方代表菜色之一。

彭俊傑指出，此次推出的泰式菜色非常豐富，首推「異國料理區」的經典咖哩「紅咖哩鴨」，是來自第1代中國華人傳至泰國的「老移民菜」。

于美芮則表示，這道菜好吃的秘訣就是要將本質都偏油的「鴨肉」、「椰漿」及「咖哩」煮成清爽不油，除了加入些許鳳梨及番茄解膩之外，就要看廚師的烹調功力了。由於「烤鴨」是屬於「粵系」菜色，這道「紅咖哩鴨」在台灣泰式餐館較少見，但卻是泰國華人非常重要的家鄉料理。

此外還包括3種顏色的「彩色香米飯」、「公主水晶球與天使雞翅」、「女婿蛋」、「炸鍋巴佐焦糖醬」、「泰式清蒸魚」、「椰子魚丸冷米線佐時蔬」、「椰汁石榴冰」、「香茅冰飲」、「羅旺子汁」…都不容錯過。

「盛宴自助餐廳」午餐售價每人880元起、晚餐售價每人990元起，更多詳細內容請洽（03）620-6000或上「新竹豐邑喜來登大飯店臉書粉絲頁」瀏覽。

(中時)