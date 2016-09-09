小港醫院為台船員工健康把關

小港醫院與台船公司合作，簽訂「員工健康醫療合作」。（柯宗緯翻攝）

今（9）日於台船公司，舉辦員工診所與高雄市立小港醫院「員工健康醫療合作」簽約儀式，台船公司自民國63年建廠時即成立員工診所，至今已有30多年歷史，往年醫療團隊都是由台船公司自己聘僱和經營，今年為了員工福祉，提高診所的醫療品質，特別邀請高雄市立小港醫院醫療團隊，在中秋節過後，進駐員工診所，為台船公司的每一位成員，包括員工、眷屬、船東、承攬商，提供全方位的醫療照護服務。

身為國內最大造船廠的台船公司，在國際造船市場占一席之地，即使全球經濟變化，促使造船產業不景氣，陳豊霖總經理表示，企業最珍貴的資產是員工，優質的企業是員工最珍貴的資源，國際上成功的企業皆將員工健康促進列為經營的重要策略，造就健康、積極、樂觀的職場，進而提昇企業的服務品質和競爭力，創造企業經營的雙贏策略，照顧每位員工的身心健康是企業應盡的社會責任。

他強調，與台船合作的小港醫院亦是整個高醫醫療體系的網絡，有醫學中心等級的醫療品質，更通過國際醫療認證，讓台船可以拍胸脯，自信的向國外的客戶、船東保證，在台船造船，「身體健康也交給我們」!

小港醫院侯明鋒院長指出，小港醫院以守護南高雄居民的健康為己任，提供醫學中心等級的優良醫療品質來服務在地居民，深入基層落實照顧勞工朋友身體健康，藉由充沛的醫療資源，與企業及社會團體建立起良好的醫療照護管道。這次的合作，是小港醫院醫療團隊網絡的延伸，更重要的是小港醫院深耕社區的決心。

台船公司此次與小港醫院攜手合作，充分顯示企業積極主動為員工健康而努力，重視及落實職場衛生安全，並積極營造更健康的工作環境的精神，藉由小港醫院提供精實的醫療陣容，將為台船人撐起健康的保護傘，加強員工對企業的歸屬感並提高士氣，為員工建置幸福健康的職場。

(中時)