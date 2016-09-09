獵捕伯勞鳥食用 老翁被逮正著
恆春半島每年秋冬之際是猛禽遷徙期，而恆春分局昨日清晨於山海裡萬里路段發現，一名62歲洪姓男子用「鳥仔踏」盜獵伯勞鳥，造成1伯勞鳥死亡，另一經鑑定後野放，該男也因一時的口腹之慾，被依違反野生動物保育法移送偵辦。
每年落山風季節就會有大批北方來的候鳥伯勞鳥、赤腹鷹、灰面鵟鷹等遠道台灣尾度冬，早年恆春地區居民因物資較缺乏，便捕捉伯勞鳥食用，近年經屏東地檢署、墾管處、恆春警分局及愛鳥團體宣導，獵捕狀況改善。
昨日清晨6時30分，員警執行查緝違反野生動物保育法勤務時，發現一名洪姓男子在恆春鎮山海里萬里路段插起11支獵捕伯勞鳥的鳥仔踏，其中2支上站著鳥兒，一隻呈倒吊模樣已死亡，另一隻則懨懨一息，經墾管處保育課鑑定後原地野放。
男子向員警供稱捕捉伯勞鳥，是要自己食用，因烤後配上啤酒很享受，並無販賣行為，依據野生動物保育法規定，獵捕、陳列、販賣保育類鳥類，經查獲可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金。
警方表示，已結合相關單位展開大規模的巡山活動，加強進行候鳥棲地的巡邏，也提醒民眾貪吃伯勞鳥，比吃100隻烤雞還昂貴，切勿以身試法。
(中時)
關鍵字：伯勞鳥
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