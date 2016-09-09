中鋼扣件雲展成果 力抗低價潮

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中鋼創立台灣扣件服務雲，今舉辦成果發表會，帶領中小企業突破紅潮低價威脅。（柯宗緯攝）

台灣扣件市場近年背腹受敵，上有工業4.0壓力，下有東南亞、中國紅潮削價。為此中鋼帶動下游傳產升級，創立「台灣扣件服務雲」迄今兩年，今（9）日成果發表會，目前有220家廠商參與，協助企業提高技術，並縮短產品交期。

中鋼執行副總王錫欽指出，用鋼產業升級刻不容緩，尤以螺絲螺帽業更與中鋼唇齒相依，每年條線產品約200萬噸，七成是中端精品螺絲螺帽，透過建置扣件雲創新服務，能協助業者朝高值化發展，擺脫低價競爭紅海市場。

工業局表示，目前有6成廠商加入扣件雲，主要可整合上下游資源，串連更多鋼鐵領域的產業雲生態鏈，讓我國扣件業在手工具、表面處理與鋼鐵產業在國際市場發光發熱。未來將推出「雲端金相檢測服務」應用，可減少人工檢測不精確問題，確保產品檢測品質。

負責開發扣件雲的中冠資訊董事長林中義表示，該平台推出產業拓銷媒合、產業技術及知識、供應鏈管理，讓國際買家輕易下單，快速聯絡供應商採購，亦可做好人才培育、技術傳承。

(中時)