抓詐欺通緝犯 嫌犯拒捕割頸自殺送醫
高雄市警左營分局北上台南查緝簡姓詐欺通緝犯，9日下午近4時，在台南市永康區中正路發現簡嫌行蹤，警方上前圍捕，嫌犯持蝴蝶刀攻擊警察，隨後劃傷2名員警手部後，割頸部2刀自殺，被送奇美醫院急救中。
該詐騙案是假冒公署詐騙案，原本傳出是前內政部長的姊姊受騙，另又涉在台南市詐騙638萬元，但警方事後又否認，表示簡嫌是車手，該案尚未證實。
簡姓詐欺通緝犯緊急送往永康奇美醫院急救，院方表示，男子送醫傷勢嚴重，頸部傷口長達15公分，傷口很深，造成肌肉斷裂及部分血管受損，暫時止血後已無生命危險，其左腳跟也骨折，經搶救後，意識已清醒，但仍需住院接受手術修復治療。
高雄市警左營分局協同台南市警局9日下午3時許，持搜索票執行搜索，查緝簡姓詐欺犯等人，在台南市永康區中正路及其租賃小客車實施查捕，簡嫌與謝嫌駕駛租賃小客車至大樓地下室後，乘座電梯至6樓出來，再步行上7樓。
簡嫌走前、謝嫌在後，查緝警員見2人出電梯上樓之際，出示證件並告知所涉刑案，謝嫌隨即雙手拉住2名警員並擋住樓梯動線，簡嫌趁隙由樓梯縫隙跳往6樓，又往樓下逃逸。
查緝警員追至樓下，簡嫌已往永康區中正路巷口逃竄，進入民宅巷弄藏匿，員警立即分圍捕，下午約3時50分許，警方發現簡嫌藏匿於中正路永康區中正路巷弄旁，警方驅前欲逮捕時，簡嫌即持刀揮舞並作勢攻擊，員警持警棍欲逮捕，簡嫌自知逃逸無望，隨即持刀割頸動脈自殘，員警立即上前制止。
制止時，左營偵查隊隊長陳冠宇左手中指遭簡嫌持刀劃傷、警員陳昇宏左手腕韌帶遭割斷，等救護車到場後，警方即護送簡嫌到奇美醫院救治，警員陳昇宏亦前往醫院進行縫合手術、隊長陳冠宇傷勢則自行包紮。
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