閻奕閣為「風雲5D」獻出第一次

閻奕閣挑戰自我，將參與「風雲5D」音樂劇演出，她劇中飾演孔慈，與鄭嘉穎、呂良偉、譚耀文等合作，整齣戲還得全程講廣東話，她表示：「不可思議！怎麼可能！小時候很愛看《還珠格格》就很想演紫薇，沒想到演古裝劇、格格的心願，竟然圓夢了。」

由於她完全沒有演戲經驗，擔心表示：「要唱要演、還有武打動作，舞台劇是不能NG的，感情戲尺度應該不會很大吧？」她目前上了5堂課，至於武打部分，她平時雖有在打拳擊但畢竟還是不同，已請武術教練來教導，11月將到香港彩排，明年4月在香港紅磡展開6場演出。

(中時)