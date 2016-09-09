高市社區婦女大學結業 出書倡婦權

社會局社區婦女大學今結業式，同時發表新書鼓勵婦女進修、參與公共事務。（柯宗緯攝）

高市社區婦女大學今（9）日舉行結業式，發表新書「成為別人生命中的天使」，集結12位素人種籽講師生命故事，提倡婦權主義。其中，有阿嬤為貼近孫子世代語言，特別學電腦；也有家庭主婦致力社區發展，找到自我一片天。

62歲林美春出身單親家庭，身為長女的她，小學就到鳳梨工廠當童工，畢業後到成衣廠工作，婚後忙於家庭及成衣加工，幾乎快喘不過氣。10多年前，她因緣際會參與社區志工，成立燕巢安招社區媽媽教室，積極推動在地社區工作，建立自信心。

林美春說，剛開始接觸社區工作繁忙，差點鬧家庭革命，事後取得丈夫、子女諒解，全心發展公共事務；她在婦女大學習得辦活動經驗、刺激思考，在安招地區號召婦女從事社區營造，對弱勢家庭子弟課輔、日間老人照護等不遺餘力。

71歲黃鈴珠從小環境困苦，努力讀到高職畢業後，考上頗具規模的公司當會計，隨後步入家庭養兒育女，如今有6個孫子；10年前她發現孫子愛玩電腦，為與阿孫更親近，特地到婦女大學學電腦，從不會開機，到現在會剪輯影片，相當有成就感。

社會局長姚雨靜指出，婦女大學開辦11年，培育7萬多名女性，近日挑選12名素人種籽講師故事發表新書，讓婦女反思生命歷程，進而相互扶持，期待女性勇於為婦女福利發聲，以及投入公共參與。

(中時)