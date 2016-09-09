美俄同聲譴責北韓核試 並交聯合國處理
俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與美國務卿凱瑞（John Kerry）譴責北韓今天進行的第5次核子試爆，並表示會將此事提交聯合國處理。
法新社報導，在與拉夫羅夫展開敘利亞危機會談前，凱瑞表示，他已與日本外相和南韓外長通過話，「嚴肅討論」這起事件。
美國、俄羅斯、中國大陸、日本、南韓都是意在禁止北韓核武計畫的「六方會談」成員國，他們領導國際對北韓核武計畫的回應。「六方會談」目前陷入僵局。
拉夫羅夫說：「我們嚴重關切，也認為安理會的決議必須嚴格執行，我們必須強烈傳達這個訊息。」拉夫羅夫表示，他今天稍晚也會與日本外相通話。
凱瑞表示，日本與南韓由於鄰近北韓，對北韓核試深表關切，而說美、俄和中國大陸等各方也都很關切此事，也是合理的。
凱瑞說：「我們會試著密切注意，以找出北韓確切做了什麼..我們也肯定會在聯合國的脈絡下討論此事。」1050909
(中央社)
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