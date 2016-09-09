澎湖警新任局長劉祥浤 首赴離島慰問

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澎湖縣警察局長劉祥浤今天在秋節前夕，首赴望安和七美等離島慰問員警，致贈秋節慰問品，讓員警倍感溫馨，這也是劉祥浤8月上任來首度赴離島訪視。

劉祥浤早年曾在望安分局任職和擔任分局長等職，今天再前往望安、七美等2、3級離島的嶼坪、雙吉、將軍、東垵等派出所、七美分駐所和望安分局慰問，也有重回娘家的味道，探望老部屬，格外親切。

劉祥浤期勉分局所轄員警，除持續落實各項警政工作外，亦重申要求員警確實恪遵警風紀，以維警察清廉形象。1050909

(中央社)