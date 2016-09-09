僑委會委員長吳新興訪荷 聽取僑胞建言
僑務委員會委員長吳新興昨天訪問荷蘭僑社，除了代表新政府向僑胞致意外，也聽取僑領對僑務工作的建言。
這是吳新興上任後首度訪問荷蘭僑社，他在駐荷蘭代表處人員陪同下，與當地僑領及青年代表座談。
吳新興致辭時表示，中華民國歷經3次政黨輪替，已經是成熟的民主國家，也是華人世界唯一實施自由民主制度的國家，他希望僑胞支持落實孫中山先生「民有、民治、民享」政治制度的中華民國台灣，協助政府拓展國民外交。
對於僑領反映的各種意見，吳新興表示，十分感謝僑胞對台灣的關心，各種意見都會受到政府的重視。
他也強調，民主法治社會運作有其常軌，政府依法行政，選民用選票表達民意，許多爭議都可以透過民主機制解決，台灣的民主社會已經成熟，希望僑胞對自己的國家有信心。
吳新興在回應僑領問及僑務政策時表示，僑務工作有延續性、不變的面向，也有創新的面向。他期望僑團可扮演更積極的功能，連接國內與海外，而僑務工作的最終目標，就是「凝聚僑心」。
吳新興此行走訪德、法、英、荷4個歐洲國家，他今天將拜會荷蘭台商後返台。1050909
(中央社)
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