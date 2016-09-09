JR帥氣看時尚秀 自嘲內褲全濕了

JR盛裝出席時尚大秀，帥氣逼人。(天晴音樂提供)

JR（紀言愷）日前出席嘉裕秋冬大秀，他以一襲帥氣深灰西裝，捨棄傳統領帶改用口袋巾，呈顯隨興的時尚LOOK，有趣的是，他身穿秋冬服再加上室外場地，怕熱的JR自爆：「一場秀看完連內褲都濕了。」雖全身汗流浹背，仍專業地維持帥姿。

獲邀參加時尚活動，他自嘲：「平常穿著以舒服為主，甚至白T搭短褲就出門。」這次特地花時間定裝，對小細節毫不馬虎，襯衫袖長、該解開哪一顆釦子、搭配花色等。他強調定裝非常重要：「一般人看到我的健美身材，以為我非常大隻，其實我練的是線條，本人看起來很瘦，工作人員都會錯估我的尺寸。」

他剛結束EP《你的擁抱》宣傳，目前正在籌備新戲，他求饒經紀人，拜託放我幾天假，想出國度假放鬆，充飽電再回來衝刺。

(中時)