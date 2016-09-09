經濟部長李世光：邁向2025年非核家園

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經濟部長李世光今天指出，新政府目標2025年朝向非核家園。（柯宗緯翻攝）

經濟部長李世光今天(9日)在南方領袖教育學院主講表示，我國新能源政策及展望，即兼顧能源安全、環境永續及綠色經濟發展均衡，建構安全穩定、效率及潔淨能源供需體系，創造永續價值，並邁向2025年非核家園，核一、二、三廠不延役、核四停建等目標。

推動電業自由化部分，李世光說，相關修法通過後1至2.5年將完成第1階段「開放代輸」，此時台電公司發電廠、輸配電業、公用售電業仍屬同一公司；而後公司分割，修法通過後6至9年完成第2階段電網公共化，即「廠網分離」。

講座在國立科工館舉行，行政院南部聯合服務中心執行長黃義佑主持，副執行長許國華等及社會菁英350人聆聽，提問踴躍。黃義佑說，建立低碳永續、高質穩定、效率經濟的能源體系，從綠能政策、興建天然氣接收站、2025非核家園等都是一脈相關，是蔡總統堅持的主張與希望推動的目標。

李世光說，規劃中長期電力供應，將多元創能，擴大再生能源發展於2025年達發電20%；同時盡可能提前完工「第三天然氣接收站」，增建天然氣卸收及輸儲設備，擴大天然氣使用，積極進行燃煤、燃氣發電汰舊換新為高效率機組。

他強調，高雄市亞洲新灣區設施將扮演轉型綠色經濟重要角色；透過打造各項文創、會展、觀光旅遊等綠色經濟相關基礎設施，逐步提升綠色產值占比。

擴大低碳天然氣發電問題，李世光說，預計2019年完成擴建台中接收站，屆時可增加年供氣量100萬噸；另興建北部第三接收站(觀塘工業區)，預計2023年完成設備商轉，將增加年供氣量300萬噸。

風力發電計畫部分，中央政府將統籌規劃，建議台中港為風機專用港；興達港為基座專用港，並活化既有閒置漁港；李世光表示，行政院會協調交通部、經濟部、地方政府及港務公司完成規劃風機產業專區。

南方領袖教育學院完成8場系列講座後，今天（9日）由行政院政委兼行政院南部聯合服務中心主任許璋瑤主持閉幕，並頒贈結業證書給學員。

(中時)