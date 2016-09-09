王道大論壇 彰化縣長魏明谷鼓勵交流

彰化縣府、工商發展投資策進會和智榮基金會今天合辦「王道巡迴論壇-2016王道大未來」。（吳敏菁攝）

彰化縣府、工商發展投資策進會和智榮基金會今天合辦「王道巡迴論壇-2016王道大未來」。（吳敏菁攝）

彰化縣府、工商發展投資策進會和智榮基金會今天合辦「王道巡迴論壇-2016王道大未來」，900多人前往聆聽。（吳敏菁攝）

魏明谷也特別頒發董事長施振榮「鹿港國家歷史風景區計畫」總顧問聘書，期望借重卓越經驗為家鄉一起打拚。

彰化縣工商發展投資策進會和智榮基金會今天合辦「王道巡迴論壇-2016王道大未來」，董事長施振榮先生專題演講，吸引工商企業界近900人參加。魏明谷期許透過王道論壇促進交流和傳承、減少企業反覆試錯的成本支出，提高菁英人才的視野及國際觀和競爭力。

魏明谷也藉著論壇向企業界說明，綠能產業是未來縣政主軸，台灣擁有36個海上風場，21個在彰化縣，佔全國60％，是世界最好、最優質的風場，未來台電公司將在彰化投資2000億元，並蓋2座海上變電所，而丹麥的丹能公司將投資1400億元，其他德國、美國企業也陸續和縣府接洽，望在2030年將彰化縣打造為東方的沙烏地阿拉伯，讓彰化縣民的用電可以比別人更便宜、更乾淨。

此外，縣府和新加坡Equis集團合作，將在彰化投資150億元，未來會在彰濱工業區所有廠區屋頂裝置太陽能，並在彰化的某些地層下陷區域種電。

魏明谷也宣布，中央表示對「鹿港國家歷史風景區」支持，縣府會努力將彰化建設成一個綠能、文化、智慧的大縣，盼菁英領導人能夠一起為彰化縣打拚。

施振榮董事長說，所謂王道就是領導人之道，所有領導人利用了許多社會資源，包括人的資源及其他許多資源，應對社會創造更多價值，永續發展、生生不息，過程中要注意到利益的平衡；王道思維的精髓在於如何創造價值、共創價值，透過穩定的機制永續經營，並學會掌握各種不同的機會。

今天在彰化縣工業會、商業會等十多個彰化著名企業協會、彰濱等八大工業區廠商協進會、織襪、水五金等在地知名產業協會等共21個工商企業團體和4所縣內大專院校參與。

除了施振榮演講也邀請豐群企業集團張宏嘉董事長、優人神鼓創辦人劉若瑀女士、帝寶工業股份有限公司許敘銘總裁、大葉大學管理學院羅世輝院長激盪企業經營管理的「王道文化」。

魏明谷也特別頒發施振榮「鹿港國家歷史風景區計畫」總顧問聘書，期望借重卓越經驗為家鄉一起打拚。

(中時)