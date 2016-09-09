收視亮眼 于美人邀趙少康啃蟹慶功

于美人、趙少康在棚內品嚐秋蟹。（TVBS提供）

TVBS 56台近日收視超亮眼，于美人主持的《國民大會》，九月收視高峰進逼0.5；趙少康的《少康戰情室》，8日收視率1.14，創節目開播以來最高紀錄。9日于美人邀請趙少康到《國民大會》一同啃秋蟹慶功。

錄影現場好料滿滿，于美人不顧形象狂嗑，直呼：「太好吃了！」連進廣告，都捨不得放下筷子！秋蟹的美味，更讓一向嚴肅的趙少康露出少見的貪吃鬼表情，大啖一番。趙老大攜手美人，打造TVBS黃金八九點時段，同創收視新高峰！

本集《國民大會》9日晚間8點TVBS 56頻道 。

(中時)