收視亮眼 于美人邀趙少康啃蟹慶功
TVBS 56台近日收視超亮眼，于美人主持的《國民大會》，九月收視高峰進逼0.5；趙少康的《少康戰情室》，8日收視率1.14，創節目開播以來最高紀錄。9日于美人邀請趙少康到《國民大會》一同啃秋蟹慶功。
錄影現場好料滿滿，于美人不顧形象狂嗑，直呼：「太好吃了！」連進廣告，都捨不得放下筷子！秋蟹的美味，更讓一向嚴肅的趙少康露出少見的貪吃鬼表情，大啖一番。趙老大攜手美人，打造TVBS黃金八九點時段，同創收視新高峰！
本集《國民大會》9日晚間8點TVBS 56頻道 。
(中時)
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