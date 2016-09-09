高雄寒軒飯店 冠軍主廚推創意月餅

高雄寒軒飯店冠軍主廚推出創意月餅。（柯宗緯攝）

中秋佳節將至，送禮除了傳統廣式月餅外，創意台式綠豆椪也是不錯的好選擇。高雄寒軒國際大飯店由兩位冠軍主廚莊健宏與郭宜樺聯手獻藝下，推出系列中秋月餅禮盒，包含由「GÂTEAUX盃蛋糕技藝競賽-台灣區冠軍」的點心房金牌主廚莊健宏研發監製的經典口味廣式月餅，以及獲得「第四屆高雄綠豆椪烘焙大賽」的創意組金質獎「檸檬蕃茄酥」，均深獲消費者青睞，冠軍雙主廚的加持下，中秋月餅禮盒訂購也呈倍數成長。

寒軒國際大飯店行銷企劃部經理施孟甫表示，每到中秋節寒軒集團所推出的創意木製禮盒，深受顧客喜愛，許多老顧客每年均會購買做為收藏，尤其今年中秋禮盒的木盒款「秋戲月光禮盒」更是秒殺，甫推出即銷售一空。

而為了滿足未購買到限量款禮盒的顧客，寒軒國際大飯店加碼推出「軒月禮盒」以鳥語花香為設計的外觀，融合時尚與古典並重，內容包含有點心房金牌主廚莊健宏研發監製的經典廣式月餅2款，口味包含「堅果卡堤娜」以及「相思繫鴛鴦」是中秋最具創意與口感兼具的特色月餅。

再搭配榮獲「第四屆高雄綠豆椪烘焙大賽-創意組金質獎」的烘培坊冠軍主廚郭宜樺所研發具有清新檸檬香、酸甜蕃茄乾Q勁與乳酪的香濃綿滑，顛覆一般綠豆椪給人的口味印象的「檸檬蕃茄酥」6入，每盒NT$880；而喜歡綠豆椪的朋友，亦可選擇「綠豆椪禮盒」，內含檸檬蕃茄酥12入，每盒NT$920。

此外，寒軒國際大飯店亦推出「水果酥」禮盒，每盒NT$800，由點心房金牌主廚莊健宏親自製作，口味包含：土鳳梨、烏梅、哈密瓜、桂圓及芒果，共5種臺灣在地水果口味。

其中「土鳳梨」及「桂圓」二種口味最受顧客好評，融合水果內餡，創造酸甜的口感，搭配香酥的外皮，讓人一口接一口，讚不絕口，並採用雅緻的嫩黃色包裝，連外國旅客、日本觀光客，都非常喜愛。純手工製作、皮酥餡多、口感細緻，每日新鮮製作，限量推出。多款中秋月餅禮盒NT$800起，是今年佳節送禮不可錯過的最佳首選，訂購專線：(07)332-2000。

(中時)