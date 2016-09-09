北韓核試成功 大陸外交部表示「堅決反對」
針對北韓第五次核試，大陸外交部9日先在官網上發表三點聲明，並以正式國名稱呼北韓表示，「朝鮮民主主義人民共和國不顧國際社會普遍反對，再次進行核試爆，大陸政府對此表示堅決反對。」聲明表示，強烈敦促朝方信守無核化承諾，遵守安理會相關決議，並主張透過六方會談解決爭議。
隨後大陸外交部舉行例行記者會，針對核試問題再度重申大陸政府堅決反對的立場。發言人華春瑩說，實現朝鮮半島無核化、防止核擴散、維護東北亞和平穩定，是陸方的堅定立場；並稱大陸強烈敦促朝方信守無核化承諾，停止採取任何惡化局勢的行動。
(旺報)
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