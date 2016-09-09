北韓核試 陸外長將召見北韓大使

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針對北韓上午進行核試驗，中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，大陸外交部負責人將向北韓駐北京大使館負責人提出交涉。

依大陸官方話術，以及此次核試驗正值南韓準備部署戰區高空防衛系統（THAAD）的敏感時刻來看，華春瑩提到的雙方負責人，極可能是大陸外交部長王毅與北韓駐北京大使池在龍。

但對於大陸是否將加強對北韓的制裁，華春瑩並未正面回答，僅指大陸將「繼續全面、完整地落實」聯合國安理會相關（制裁）決議，履行應盡的國際義務，繼續本著這一立場，以「負責任和建設性的方式」參與安理會相關討論。

大陸外交部下午舉行記者會，北韓核試問題成為媒體提問焦點。華春瑩在回答一連串相關問題時，作上述表示。

華春瑩表示，今年初以來，朝鮮半島形勢曲折反覆，嚴重損害地區和平穩定，與國際社會的普遍期待背道而馳。大陸強烈敦促北韓「信守無核化承諾，遵守安理會相關決議，停止採取任何惡化局勢的行動」。

她說，事實一再證明，朝鮮半島相關各方的安全關切，應該且只能以符合各方利益的方式解決，任何僅從自身利益出發採取的單方面行動，都是「死胡同」。

華春瑩指出，大陸強烈敦促各方「著眼大局，謹言慎行，避免進一步相互刺激」，共同為推動朝鮮半島無核化進程、實現半島和平穩定做出真正努力。大陸將繼續堅持通過對話協商，在「六方會談」架構下解決半島有關問題。1050909

(中央社)