詐騙通緝犯拒捕割頸 警方送醫
高雄市警察局左營分局員警今天到台南市查緝一名詐騙集團成員簡姓通緝犯時，簡男拒捕並用蝴蝶刀割頸部，由警方緊急送奇美醫學中心永康總院救治，無生命危險。
警方表示，簡男是詐欺通緝犯，也是詐騙集團成員，曾在左營詐騙取財，警方鎖定行蹤前往台南永康區查緝，但簡男拒捕，持蝴蝶刀想攻擊警方，雙方對峙時，簡男突然持刀割頸部，員警見狀立即將簡男送醫急救。
奇美醫學中心表示，傷者意識清醒，無生命危險，右側頸部刀傷約15公分，造成肌肉斷裂及部分血管受損，醫院將進行手術修復。1050909
(中央社)
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