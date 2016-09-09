維護飛安 7航空機上禁用Note 7

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南韓三星手機Note 7發生爆炸意外，民航局表示，國籍航空華航、復興、遠東、台灣虎航都已宣布機上禁用，外籍航空澳洲航空、捷星和新航也禁用。

南韓三星Note 7手機全球傳出35起以上自燃或爆炸案例，美國聯邦航空總署（FAA）昨發聲明「強烈建議」旅客勿在飛機上開機使用Note 7手機，且也不得放在託運行李中。

民航局空運組長韓振華表示，今天已經將這項聲明轉達給各國籍航空公司，目前華航、復興、遠東、台灣虎航等國籍航空都已經宣布機上禁用和託運，外籍航空新加坡航空、澳洲航空和捷星航空也比照辦理，長榮航空則還在研議中。1050909

(中央社)