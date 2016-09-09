教廷耶路撒冷聖墓騎士團總團長訪華
外交部今天表示，教廷「耶路撒冷聖墓騎士團」總團長歐布萊恩樞機主教（Edwin Card. O’Brien）今日起訪華，將主持「耶路撒冷聖墓騎士團台灣分團」新騎士冊封典禮及相關彌撒。
外交部發布新聞稿，歐布萊恩樞機主教停留期間將晉見副總統陳建仁，並接受外交部政務次長吳志中款宴；另赴台北聖家堂主持新騎士冊封典禮及彌撒，及與天主教台灣地區主教團總主教洪山川等宗教人士會面。
天主教「耶路撒冷聖墓騎士團」源起於中古13世紀所成立的教會團體，為直屬教廷的重要組織，歐布萊恩總團長2012年2月獲教宗本篤十六世升任為樞機主教，同年3月出任耶路撒冷聖墓騎士團總團長至今，地位重要，亞洲地區僅台灣及菲律賓成立分團。
外交部指出，中華民國與教廷邦誼源遠流長，合作交流密切，高層訪問頻繁。陳副總統並以特使身分於9月4日參加教廷舉辦的德蕾莎修女（Blessed Mother Teresa）封聖典禮並向教宗申致賀忱，訪問成果豐碩。
此外，今年2月至5月外交部協助教廷與我國立故宮博物院合辦「天國的寶藏－教廷文物特展」，教廷特指派國際聖體大會委員會主席馬里尼總主教（ArchbishopPiero Marini）出席開幕典禮；5月教廷更指派駐日本大使車納德總主教（Archbishop Joseph Chennoth）為特使，出席第14任總統暨副總統就職典禮，並代表教宗方濟各（Pope Francis）致賀；5月教廷教育部長韋薩迪樞機主教（Giuseppe Cardinal Versaldi）偕員來訪。1050909
(中央社)
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