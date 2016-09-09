賞秋蟹正是時候 高雄福華推風味餐

高雄福華大飯店「珍蟳饈蟹風味餐」。（業者提供）

高雄福華大飯店「江南春秋蟹料理」。（業者提供）

近日氣溫微降，漸漸有秋天的氣息，正是品嘗螃蟹料理的好時節，就有五星級飯店推出不同風味的蟳蟹料理，讓久候多時的老饕一飽口福。

品嚐螃蟹美味的季節又到了，高雄福華大飯店從即日起在各餐廳推出「珍蟳饈蟹風味餐」，有廣東及江浙料理可做選擇。M3F珍珠坊推出潮州欖菜青蟹粥、麻油青蟹甘露煮、上湯青蟹太極麵三種料理，每份NT$680元 。

行政總主廚楊政霖表示，這次推出的「潮州欖菜青蟹粥」，料理手法繁複，首先需將肉末煸炒出油，再加入菜脯煸炒後，倒入高湯及青蟹以大火烹煮，將青蟹甜味滲入高湯中，再加入飯及潮州料理特有的橄欖葉熬煮5~6分鐘，起鍋後再淋上蔥油及芹菜末提味，一道色香味俱全的「潮州欖菜青蟹粥」即完成。

傳統的潮州飯粥，米飯粒粒分明，湯頭香氣四溢，而蟹肉肉質仍是細緻鮮甜，食用這道料理時除可享有啃蟹吮指樂趣外，更提供有層次的味覺享受，讓您胃口大開。

另外還可選擇「麻油青蟹甘露煮」，食用這道料理時除可享有啃蟹吮指樂趣外，更增添了滋補養身。或是創意西式的「上湯青蟹太極麵」，可一次品嘗到墨魚麵及廣式伊麵的雙重口感。

此外，6F江南春也推出青蟹料理，可以乾燒、花雕或溜黃三種烹調方式任選，每道NT＄680元。「乾燒肥青蟹」為新鮮青蟹炸過，將青蟹的甜味及鮮味都鎖在肉質裡，加入高湯及辣椒醬、蕃茄醬…等，微辣口味加上青蟹的鮮甜，也是喜愛啃蟹允指的老饕最佳選擇。

或是酒香滿溢的「砂鍋花雕蟹」及結合滑蛋口感的「溜黃肥青蟹」，各有不同風味。詳情及訂位請洽：07-2362323轉4401珍珠坊、4601江南春，以上價格均需加一成服務費，優惠不得合併使用。

(中時)