陳建瑋開唱 邀大支助陣
「金曲歌王」陳建瑋奪金後將首度開唱，18日於華山Legacy舉辦「陳建瑋與原創新聲 喜歡音樂接力賽」，他預告獨自演唱1小時外，更邀來饒舌歌手大支擔任嘉賓，2人屆時合唱〈Would you be my girl〉掀起高潮。
有趣的是，他擔心高年齡的粉絲可能不會購票，親自拍片示範如何到超商購票，不僅幽默地拆成14招撇步，還同時附上國、台語雙聲帶語音說明，可謂誠意十足。
他不忘過去江蕙（二姊）的提攜，因此也主動往下紮根，接力「喜歡音樂」的原創新人，把舞台留給6位新生代音樂人發表創作。售票請洽7-11 ibon，以及indievox網路購票（http://www.indievox.com/legacy/），粉絲千萬不要錯過！
(中時)
關鍵字：陳建瑋
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