陳建瑋開唱 邀大支助陣

陳建瑋近來蠟燭2頭燒,忙著演唱會籌備與照顧懷孕的老婆黃舒蔓。(喜歡音樂)

「金曲歌王」陳建瑋奪金後將首度開唱,18日於華山Legacy舉辦「陳建瑋與原創新聲 喜歡音樂接力賽」,他預告獨自演唱1小時外,更邀來饒舌歌手大支擔任嘉賓,2人屆時合唱〈Would you be my girl〉掀起高潮。

有趣的是,他擔心高年齡的粉絲可能不會購票,親自拍片示範如何到超商購票,不僅幽默地拆成14招撇步,還同時附上國、台語雙聲帶語音說明,可謂誠意十足。

他不忘過去江蕙(二姊)的提攜,因此也主動往下紮根,接力「喜歡音樂」的原創新人,把舞台留給6位新生代音樂人發表創作。售票請洽7-11 ibon,以及indievox網路購票(http://www.indievox.com/legacy/),粉絲千萬不要錯過!

(中時)