吃蟹趁現在！ HOTEL WO滿額再贈秋蟹

HOTEL WO推出秋蟹料理，滿額再送一隻螃蟹。（業者提供）

每月一次【功夫之宴】川劇變臉賓主盡歡。（業者提供）

秋天海鮮最是肥美，品嘗鮮魚蝦蟹更待何時？位於高雄市HOTEL WO二樓的【宴】江浙海鮮樓，趁勢在金風送爽時節推出【秋季菜單】，明蝦、秋蟹、石斑不可少，還有秋冬盛產的蔬菜──山蘇、秋葵和秋季肥鴨，以江浙菜燉、燜、煨、焐、蒸、燒、炒手法料理，更能凸顯食材「鮮美滑嫩」的特色，價格從$199到時價不等。9/12～10/31週一至週四午晚餐時段，只要用餐消費滿$2,999(折扣後金額)，加贈螃蟹一隻，啃蟹達人吃蟹快趁現在！。

處女蟳蟹膏豐美吮指回味 蝦球鮮脆蟹黃挑逗味蕾

秋蟹是許多老饕在秋天最期待的料理，【宴】江浙海鮮樓陳居典主廚特別挑選6～8兩的處女蟳，端出「醬爆年糕蟹」和「桂花炒蟹」兩道蟹料理。「秋季的處女蟳蟹膏特別豐富，淡黃顏色不管是蒸或炒都特別漂亮挑逗味蕾」陳主廚說。

活跳跳的螃蟹先以快刀大卸八塊，大火過油後撈出備用，再以甜麵醬、番茄醬、蠔油、少許糖、鹽調醬，蟹塊再下鍋爆燒，寧波年糕切片煮到軟Ｑ墊底，鋪上醬爆蟹最後點綴少許香菜，不僅蟹肉令人吮指回味，年糕裹著濃稠醬汁入口，把螃蟹鮮味吃乾抹淨！

「蟹黃鮮蝦球」是陳主廚另一道拿手菜。精選大個頭草蝦開背挑出腸泥炸成橘紅蝦球，蟹黃與紅蘿蔔丁燴煮勾芡，再與蝦球拌炒後悶蓋入味，起鍋前加入毛豆增色。咬一口蝦球意外的鮮脆，搭配蟹黃芡，海味充斥整個口腔，蟹黃淋在白飯上，讓許多男生都多添一碗飯！

老鴨煲清香肉嫩湯濃味鮮 茄汁燴明蝦宴客不可少

「茄汁燴明蝦」先爆香薑和葱，明蝦剪去鬚腳兩面煎至金黃五分熟，加入料酒、鹽、少許清水加蓋燜三分鐘，注入主廚特調番茄醬燒到收汁即可上盤。酸酸甜甜的茄汁最能凸顯蝦子的鮮甜，是宴客最受歡迎的大菜，不知不覺就盤底朝天。

初秋時分，除了鮮美螃蟹，鴨肉也最肥美，陳主廚以功夫料理「老鴨煲湯」來祭老饕們的五臟廟。「老鴨煲湯」屬傳統南京菜，整隻鴨子先川燙去除腥味，再用冷水沖洗。鍋子裡以金華火腿舖底，放進整隻鴨子、筍片、葱段、薑片，倒入上好的紹興酒加入熬煮一整天的老母雞高湯細火慢熬，清香肉嫩，口味鹹鮮，濃郁湯頭每一口喝的都是精華。

消費滿額贈秋蟹 9/22【功夫之宴】手路菜吃到飽

9/12起到10月底，週一至週四午晚餐時段，只要用餐消費滿nt$2,999(折扣後金額)，加贈螃蟹一隻，秋蟹有處女蟳、石蟹、花蟹、三點蟹等，依當天進貨為主，如當天螃蟹已經贈送完畢，改以等值菜色贈送。

另外，每月一次的【功夫之宴】9月選在9/22(四) 晚間六點半舉行，這次比上個月多了六道菜，分別是鎮江肴肉、芋香嫩雞、西湖醋魚、雪菜百頁、金沙南瓜、宋嫂魚羹，席間仍邀請「川劇變臉」表演帶動氣氛，還多了旗袍娘子軍壓陣，除了江浙老師傅的手路菜吃到飽，還能與變臉大師、旗袍美女互動拍照，歡渡涼爽的秋夜，價格每人$698+10%。

(中時)