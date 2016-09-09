復星對德國私人銀行收購完成

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新浪財經報導，大陸復星國際宣布正式完成對德國私人銀行 Hauck & Aufhäuser（H&A）私人銀行股權收購事項的交割，成功收購H&A 99.91%權益。此項交易的投資金額約2.1億歐元。

復星董事長郭廣昌表示，收購H&A為一項戰略性投資，為復星國際提供通向歐洲主要經濟體的投資管道；除了可以有效幫助H&A加強在德國和歐洲銀行業的市場地位，同時也為來自中國及其他亞洲國家的投資者提供德國市場投資機會。

(工商)