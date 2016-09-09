菲國緊急狀態 外交部籲前往民眾提高警覺

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外交部今天表示，菲律賓總統府因應納卯市恐攻事件，在9月4日宣布全國進入「緊急狀況」，要提醒前往的台灣民眾提高警覺並配合菲國各項安檢措施。

外交部晚間發布最新領務訊息，菲律賓第三大城納卯市（Davao City）9月2日晚間發生恐怖攻擊爆炸事件，菲國總統府隨後在4日宣布全國進入「緊急狀況」(state of national emergency)，加強軍警執勤以維護社會安全。

外交部提醒欲前往菲國的台灣民眾務必提高警覺，並預留充足時間以配合菲國機場及公共場所等安檢措施。1050909

(中央社)