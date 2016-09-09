談縣市長布局 洪秀柱盼勿互相扯後腿

國民黨主席洪秀柱今天到台中市議會與黨團座談時受訪指出，對於下屆縣市長人選布局，她希望黨內不要自亂陣腳，互相扯後腿，有共識的人選能馬上浮出最好。

洪秀柱下午在國民黨台中市黨部主委蔡錦隆陪同下，到台中市議會國民黨團辦公室與黨團成員座談，聽取黨團建言，她還受訪針對縣市長人選布局、黨產追討及政府救觀光業者等問題提出看法。

對於觀光業者將於12日發起「百萬觀光產業自救大遊行」及政府提出紓困辦法一事，洪秀柱指出，這要看政府如何出手，以什麼方式滅火，如果沒有針對癥結點，她覺得是沒有辦法解決，她對政府的紓困辦法認為不樂觀，也質疑政府對人民的態度是否真心。

有關黨產會掛牌調查不當黨產，洪秀柱表示，歡迎黨產會以行政力量介入調查找出真相，過去黨內沒辦法查出前主席李登輝及前國民黨投管會主委劉泰英時代黨產的流向，大家也都很想知道。

至於外傳國民黨財務目前是收入大於支出，是否顯示國民黨還有私產？洪秀柱認為，至少她當黨主席時沒有看到這種帳目，現階段國民黨一直都是捉襟見肘、財務困難。

基層關心國民黨有關下屆縣市長人選的布局，洪秀柱說，各縣市會先做調查，有意願參選的同志，如果能被大家接受，有共識的人選能馬上浮現最好。

洪秀柱強調，每次國民黨都是敗給自己，那就不好了，「不要自亂陣腳，互相扯後腿」，如果有好幾人同時表態，則必須遵守黨內民主風範，透過民主機制進行。1050909

(中央社)