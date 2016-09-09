又捕獲野生張忠謀 這次他搭火車坐博愛座
有台灣半導體教父之稱的台積電創辦人張忠謀，高齡85歲，身體依舊勇健，日前再度被網友捕獲搭乘新竹區間車，並獨自坐在博愛座的淡定神情，讓網友直呼超親民。
其實張忠謀不是第一次被目睹搭火車，他2012年就曾被直擊搭乘台鐵前往新竹高鐵站，當時台積電亦證實照片上的是張忠謀本人沒錯。但至今已過4年，張忠謀還是選擇火車當代步工具，也讓拍到這張照片的網友好興奮，在PTT貼照與大家分享，還被網友眼尖注意到，張忠謀上次坐的是一般座位，這次坐的則是博愛座。
(中時電子報)
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