來台照片網路瘋傳 中山美穗回應了

中山美穗在國賓長春與電影看板拍照留念。(翻攝自中山美穗IG)

46歲的中山美穗昨天晚上悄悄現身國賓長春戲院，與20年前的代表作〈情書〉廣告看板合照，驚豔台灣粉絲。重新發行〈情書〉數位修復版的片商可樂電影表示，對中山美穗此行來台完全不知情，應為她的私人行程。雖然還連絡不上中山美穗，但片商透露，她應該是知道〈情書〉這段期間重新上映，才會挑好日子來台旅遊。

中山美穗除了在戲院與20年前的自己合照，現場也大方與粉絲合照，一身小禮服看得出她對這部電影的重視。她的友人也在網路上記錄這段台灣之旅，放上芒果豆花、雲南菜的照片。可樂電影也已經傳訊給她的友人，希望能請中山美穗為電影加持。

稍晚中山美穗本人親自回應：「你好， 謝謝你的聯絡。讓二十年前的電影可以在今天重新上映，我真的很感謝你們。從得知電影要重新在台灣上映的消息後，讓未曾來過台灣的我，就非常期待這次的旅行。此行我除了想要好好地享受這部電影之外，也想藉此機會多認識台灣這塊土地。如果有機會在台北的某處碰到我的話，請記得要出個聲叫我一下哦。最後，再麻煩妳轉告電影公司的大家，我真的很謝謝你們。謝謝。美穂。」

(中時)