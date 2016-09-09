北韓五次核試 美日韓同聲譴責
北韓選在國慶日進行第5次核試，震驚世界；美國白宮發言人9日表示，針對在北韓核子試爆場偵測到地震活動一事，美國總統歐巴馬警告北韓將面臨「嚴重的後果」，並稱對日本安保承諾沒有動搖，呼籲南韓與日本領袖共同商議。
路透社報導，南韓總統府青瓦台表示，歐巴馬已經指示將基於與南韓的共同防衛協定，採取所有可能行動，包含提供「核保護傘」（nuclear umbrella），保護南韓免受北韓威脅。
《韓聯社》報導，韓國國防部長官韓民求9日出席國會國防委員會會議說，若朝鮮政權不顧居民惡劣的生活環境而繼續挑釁，將遭到韓國和國際社會更強力制裁，最終被完全孤立，走上自滅之路。
日本首相安倍晉三表示，國際社會堅決應對，再次讓朝鮮認識到挑釁行為的代價是必須的。
(旺報)
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