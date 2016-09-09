中秋連假前一日 外交部南辦處延長服務

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中秋連續假期（9月15日至18日）將屆，外交部南部辦事處提醒民眾，如果假期間訂有出國計畫，應先檢視護照效期是否為6個月以上及相關簽證資訊。已申請換、補發護照者，亦請及時領照，以避免影響出國行程。

另外，本處中秋節前夕最後一個工作日(9月14日)適逢週三，上班時間延長至晚間8點，歡迎民眾多加利用。外交部南部辦事處祝您佳節愉快。

(中時)