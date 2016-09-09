不服輸就愛畫 女高中生首開個人畫展
「功課不是最好，但我畫畫不輸人。」屏東南州女孩陳芊如，幼稚園開始學畫，在恩師黃一泰的影響下，15歲決定朝藝術界邁進，雖然全家人不盡支持但仍堅持夢想，現在已是台南應用科技大學美術系學生，並返母校同安國小首開個人畫展。
正值花樣年華的陳芊如，從小就喜歡拿畫筆，幼稚園時拜黃一泰老師學畫，直到從同安國小畢業後，才因學業關係而中斷，但私底下還是會小畫一番。進入國中就讀後，曾短暫待過美術班，她發現自己是在追求繪畫中賦予的自由，與學校制式的教法格格不入。
「繪畫讓我紓壓，也幫我出聲。」陳芊如說，年齡相仿的親友，課業成績都相當好，相對下自己壓力非常大，有次因學業問題與父母起爭執，便把畫有憤怒圖像的日記本擺在家中明顯處，故意讓對方看見她的不滿，雖然最後還是抗戰失敗，但她卻找出繪畫的價值。
2013年，陳芊如決定重返藝術路，在國中即將畢業之際，二拜黃一泰為師，也在對方的指導下，花3個月時間衝刺，成功考取七技制度的台南應用科技大學美術系。她說，老師自從生病後，右手即使作畫不便，但他仍用左手繼續畫，這樣的精神，對她影響很大。
「畫畫讓我自信大增。」日前在黃一泰的引薦下，同安國小邀請還是高中生的陳芊如返校開個人畫展，並請她向學弟妹分享心路歷程，她說，成績好並非人生最重要的事，堅持理想、努力實現，才能使自己有價值。
(中時)
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