李克強會杜特蒂 盼中菲關係重返正軌
大陸外交部官網指出，中國大陸國務院總理李克強在寮國永珍出席東亞合作領導人系列會議期間，與菲律賓總統杜特蒂交談，「杜特蒂表達了願改善對華關係的積極願望」。
大陸外交部官網說，李克強表示，期待雙方共同努力，推動中菲關係重返正常軌道，實現健康穩定發展。杜特蒂表示，「這也是我堅持的原則」。
澎湃新聞引述半島電視台報導，杜特蒂在此次東亞合作領導人系列會議上避免直接提起南海仲裁案，只說希望在法律範疇下解決國際爭端。
杜特蒂原定在東協峰會期間與美國總統歐巴馬、印度總理莫迪舉行雙邊會談，但最終杜特蒂僅與歐巴馬在7日晚上短暫交談，沒有進行正式會談，與莫迪的會談也被取消。
杜特蒂的發言人表示，這是因為杜特蒂整個週末都沒休息好，非常疲憊。
菲律賓前總統艾奎諾三世提出南海仲裁案，中國與菲律賓關係遇冷。但杜特蒂5月當選菲國總統後，已多次與中國駐菲律賓大使見面。
南海仲裁7月12日宣布後，菲律賓特使、前總統羅慕斯8月8日前往香港訪問，探討如何推進中國與菲律賓之間的和平與合作。
杜特蒂也曾表示，希望在年內訪陸。大陸外交部對此則表示歡迎，並期盼杜特蒂儘早成行。1050909
(中央社)
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